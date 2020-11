Chi vincerebbe in uno scontro tra Superman e Black Adam? Ecco la risposta di Asher Angel

Non è la prima volta (e non sarà l'ultima) che viene tirato in ballo l'argomento, ma anche quest'oggi ci si chiede: chi vincerebbe in uno scontro tra Superman e Black Adam? A rispondere, per l'occasione, è la star di Shazam! Asher Angel.

L'interprete del giovane Billy Batson al cinema ha infatti cercato di dare una risposta all'eterno quesito durante il Geek House Show.

"È dura" premette infatti Angel "Non saprei, vorrei andare con il bravo ragazzo. Vorrei scegliere Superman, ma non lo so... Black Adam è davvero potente!".

Ma alla fine raggiunge una decisione: "Sono due titani, ma credo che dirò Superman. Dico Henry Cavill. Nessuna offesa, Dwayne Johnson, eh! Tu continua pure come sempre. Vedremo poi se proverà il contrario, ma per ora dico Superman".

In passato, The Rock ha voluto ribadire come ciò che rende interessante il personaggio di Black Adam è anche il fatto che abbia dei poteri molto simili a quelli di Superman, ma è sempre rimasto molto sul vago nel dire quando potremo eventualmente vedere Black Adam vs. Superman.

Intanto, sia Shazam: Fury of the Gods che Black Adam sono attualmente in produzione (nessuna info invece su un possibile sequel di Man of Steel), e la loro uscita è prevista rispettivamente per giugno 2023 e... Beh, non si sa, visto che la pellicola è stata recentemente rimossa dal calendario Warner Bros. Ma visto che le riprese dovrebbero iniziare la prossima primavera, teniamo le dita incrociate per il 2022.