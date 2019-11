Chi vincerebbe in uno scontro tra John Wick e Hobbs & Shaw? Risponde David Leitch

Nel corso di una recente intervista concessa in esclusiva a CinemaBlend, il regista David Leitch ha cercato di rispondere a una singolare quanto avvincente domanda: chi risulterebbe vincitore in uno scontro tra John Wick e Hobbs & Shaw?

Alla domanda, il regista è apparso spiazzato e ha provato quindi a rispondere: "Avendo creato questi personaggi credo sia difficile rispondere, ma ti posso dire che sarebbe uno scontro entusiasmante, che ne dici?".

Di sicuro entrambi i franchise di riferimento hanno vinto la loro sfida al box-office, con John Wick 3 che ha incassato quasi 330 milioni di dollari a fronte di un budget di appena 75 milioni; Hobbs and Shaw è stato invece un successo più considerevole, anche perché poteva contare su un budget più consistente (200 milioni) e il potere mediatico di The Rock: la pellicola ha infatti totalizzato oltre 750 milioni in tutto il mondo.

Per Derek Kolstad, inoltre, John Wick sarebbe pronto a conquistare lo spazio dopo i risultati strabilianti dei primi tre film: "Lo spazio. Voglio dire, dai, alla fine è il quarto film" ha risposto Kolstad a un fan che voleva sapere dove sarà ambientato John Wick 4, il cui arrivo nelle sale è previsto per il 21 maggio 2021. Oltre a John Wick 4 Keanu Reeves sarà impegnato con un altro atteso quarto capitolo: è stato infatti confermato di recente che l'attore tornerà al fianco di Carrie Anne-Moss per recitare nel Matrix 4 di Lana Wachowski.

Kolstad invece è attualmente impegnato nelle riprese di The Falcon and the Winter Soldier dei Marvel Studios attualmente in corso. La serie approderà prossimamente su Disney+, in arrivo negli States il 12 novembre prossimo e in Italia (e nel resto d'Europa) il 31 marzo 2020.

John Wick 3 - Parabellum è disponibile in home video con Lionsgate dallo scorso 23 agosto.