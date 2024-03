Chi vincerà agli Oscar 2024? Le ultime previsioni a pochi giorni dalla cerimonia

É ormai tutto pronto per la 96esima edizione degli Academy Awards, con le ambite statuette che saranno consegnate domenica 10 marzo, e a pochi giorni dall'evento vogliamo provare a tirare le somme di questa stagione dei premi per cercare di capire chi vincerà agli Oscar 2024.

Ovviamente, come abbiamo ripetuto più volte nel corso delle ultime settimane, il grande favorito della serata è Oppenheimer, film di Christopher Nolan che arriva agli Oscar con la bellezza di 13 nomination totali, ad una sola dal record assoluto di 14: un risultato che già da solo dimostra quanto l'Academy abbia amato il film Universal, che pareggia le 13 nomination ottenute nel 2018 da La forma dell'acqua, quando il film di Guillermo Del Toro superò, tra gli altri, proprio Nolan, in gara con Dunkirk.

Da ricordare che Oppenheimer finora ha vinto tutti i premi principali di Hollywood, vale a dire il SAG Awards, il DGA Award e il PGA Awards, e la vittoria agli Oscar dovrebbe essere ormai scontata, almeno in base alle statistiche: nei 29 anni trascorsi dalla fondazione del SAG Ensemble, infatti, solo un film ha vinto tutti e tre i premi precursori delle Gilde per poi perdere quello come miglior film agli Oscar, ovvero Apollo 13 (che in quell'edizione venne superato da Braveheart).

Per quanto riguarda le altre categorie principali, Nolan sembra il favorito anche per la regia, così come Cillian Murphy e Robert Downey Jr lo sono per attore e attore non protagonista (anche se Paul Giamatti potrebbe insidiare Murphy come protagonista); più combattuta la sezione femminile, con una grande gara tra Lily Gladstone e Emma Stone per miglior attrice, mentre un'altra statuetta certa dovrebbe essere quella di Da'Vine Joy Randolph per The Holdovers (difficile la tripletta di attori per Oppenheimer, con Emily Blunt candidata anche in questa categoria ma più staccata).

Le sorprese potrebbero arrivare dalle sceneggiature (considerato che i WGA Awards si terranno straordinariamente dopo gli Oscar quest'anno), ma la gara tra gli adattamenti dovrebbe essere combattuta tra Oppenheimer, La zona d'interesse e Povere creature, mentre quella originale sembrerebbe già decisa per Anatomia di una caduta. Per quanto riguarda il film internazionale sono poche le speranze per il nostro Io capitano di Matteo Garrone, dato che La zona d'interesse dovrebbe superare tutti gli altri candidati in questa categoria, mentre resta più indecisa la categoria dell'animazione, divisa tra Spider-Man: Across the Spider-Verse (il potenziale vincitore) e Il ragazzo e l'airone (la possibile sorpresa).

I premi tecnici saranno più combattuti, ma in questo caso ci si aspetta 'un dominio a due' diviso tra Oppenheimer e Povere creature, mentre tra i migliori effetti speciali la gara sembrerebbe essere tutta tra il minimalismo di The Creator e Godzilla Minus One. Infine, 20 Days in Mariupol di Mstyslav Černov dovrebbe vincere il premio per il miglior documentario mentre dopo 8 nomination in carriera Wes Anderson potrebbe portare a casa il suo primo Premio Oscar per La meravigliosa storia di Henry Sugar, candidato di punta tra i migliori cortometraggi.

