Chi vincerà gli Oscar 2024? Per ora sarà battaglia tra Oppenheimer e Povere creature

Chi vincerà gli Oscar 2024? La stagione dei premi, come ogni anno, è già tornata all'orizzonte e in questo articolo proviamo a capire quali sono o saranno i film con maggiori possibilità di andare a premio durante la 96esima edizione degli Academy Awards.

Con l'ombra degli scioperi di Hollywood - specialmente quello del sindacato degli attori SAG, che precluderebbe un'adeguata campagna di marketing - che grava sulle nomination ufficiali - che saranno annunciate il 23 gennaio, dopo un periodo di votazione che andrà dall'11 al 16 gennaio - il miglior biglietto da visita quest'anno potrebbe essere il box office, con Oppenheimer di Christopher Nolan in pole position per un gran numero di candidature: non ci sono dubbi che per il regista britannico il film - un biopic, un genere molto amato dai membri dell'Academy e che solitamente ha sempre qualche in chance in più per la vittoria finale - rappresenti la miglior chance della carriera per arrivare finalmente all'agognata statuetta, e i record di incassi e le recensioni entusiastiche dovrebbero quantomeno riuscire a spingere la produzione Universal Pictures all'attenzione di tutti i membri dell'associazione.

Anche Barbie di Greta Gerwig probabilmente otterrà molte nomination, dalle scenografie alla canzone originale, inclusa una quasi scontata candidatura per la miglior regista a Greta Gerwig e una candidatura a miglior film alla produttrice Margot Robbie (senza contare Ryan Gosling come miglior attore non protagonista) ma contro Oppenheimer la miglior risposta potrebbe essere invece Povere creature! di Yorgos Lanthimos, una 'barbie stramba' per adulti e meno blockbuster commerciale (parola verso cui, si sa, i votanti dell'Academy hanno spesso e volentieri un'avversione) che pochi giorni fa ha vinto il Leone d'oro a Venezia: per i fan delle statistiche, vale la pena di notare che solo due vincitori del Leone d'Oro hanno vinto il premio come miglior film in questo secolo, The Shape of Water e Nomadland (entrambi distribuiti da Searchlight Pictures, la stessa casa di Povere Creature!).

Da tenere d'occhio anche Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese, una banalità considerata la firma sotto al film e il cast imponente che include due tra gli attori più amati di tutti i tempi, ovvero Robert De Niro e Leonardo DiCaprio, i quali certamente puntano all'ennesima nomination rispettivamente come migliore non protagonista e migliore protagonista, mentre sempre da Cannes spazio a Anatomy of a Fall di Justine Triet, film vincitore della Palma d'Oro, con la star Sandra Hüller che potrebbe ottenere una nomination nella corsa (estremamente competitiva quest'anno) di migliore attrice, mentre Ryusuke Hamaguchi non potrà puntare al secondo Oscar per il miglior film internazionale consecutivo dopo Drive my car con l'acclamato Evil Does Not Exist perché a sorpresa il Giappone gli ha preferito Perfect Days di Wim Wenders, la prima volta che l'industria punterà sul film diretto da un regista non giapponese. Un altro titolo che mira a far parte dei candidati è certamente Air di e con Ben Affleck, mentre Netflix punterà tutto su Maestro di e con Bradley Cooper, con Apple (che ha già vinto miglior film con CODA) divisa tra Killers e Napoleon di Ridley Scott. Intanto, la sfida per il miglior film d'animazione sembra già chiusa tra Spider-Man: Across the Spider-Verse e Il ragazzo e l'airone di Hayao Miyazaki.

Siamo solo ad un discorso preliminare, ancora basato sulle suggestioni e pochissimo sui dati forniti dai premi del settore che, come ogni anno, ci accompagneranno nei prossimi mesi. Restate sintonizzati per i prossimi aggiornamenti.