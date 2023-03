Chi vincerà gli Oscar 2023? Ultime considerazioni prima della cerimonia

Gli Oscar 2023 sono arrivati, la diretta su Sky è prevista per la notte tra il 12 e il 13 marzo dalle 23.15 su Sky Cinema Oscar, su Sky Uno e in chiaro su TV8 e in streaming su NOW, e puntuali come sempre arrivano, a poche ore dall'inizio dei giochi, le ultime considerazioni su vincitori e vinti.

Anzi sul vincitore e sui tanti vinti che lo guarderanno trionfare, perché almeno stando alla Stagione dei Premi e ai vari riconoscimenti assegnati sin qui, il quadro sembrerebbe essere più che mai stabilito: Everything Everywhere all at once farà piazza pulita agli Oscar 2023, lasciando solo le briciole ai rivali.

La cavalcata del film in fatto di premi preliminari è stata inesorabile e le statistiche non mentono: anche senza considerare i due Golden Globe, i cinque Critics' Choice Awards (incluso Best Picture) e il BAFTA Award e i sette Spirit Awards, il film della A24 diretto dai Daniels ha fatto piazza pulita dei premi delle gilde DGA, PGA e WGA, incluso un record di 4 SAG Awards (con tanto di Best Ensemble) - è solo il quinto film nella storia a riuscirci, dopo American Beauty (1999), No Country for Old Men (2007), Slumdog Millionaire (2008), e Argo (2012), tutti diventati vincitori agli Oscar. L'amore per questo film sembra non avere limiti, al punto che nelle scorse ore è diventato il più premiato di sempre, avendo superato il record di premi de Il signore degli anelli Il ritorno del re. Certo la certezza matematica non può esistere, ma mettiamola così: a questo punto, se dovesse vincere qualsiasi altro film al posto di Everything Everywhere, allora sarebbe lecito parlare della più grande sorpresa di sempre agli Oscar.

Everything dovrebbe vincere, sempre in base ai premi delle gilde, anche regia, sceneggiatura originale e attore e attrice non protagonisti, con una fortissima possibilità anche nella categoria miglior attrice protagonista, dato che Michelle Yeoh ha superato a sorpresa Cate Blanchett ai SAG. Un'altra statuetta che il film dovrebbe avere in pugno è quella per il montaggio, con solo Top Gun: Maverick in grado di insidiarla. Altri risultati scontati appaiono Niente di nuovo sul fronte occidentale come miglior film internazionale, Pinocchio come film d'animazione, Women Talking come sceneggiatura adattata (a meno di un ribaltone di Niente di nuovo sul fronte occidentale o addirittura Living), Top Gun: Maverick come miglior sonoro e Avatar: La via dell'acqua come migliori effetti speciali. Più combattute invece alcune categorie tecniche, come trucco e acconciatura (The Whale vs The Batman vs Elvis), costumi (Elvis vs Black Panther vs Everything), colonna sonora (The Fabelmans vs Babylon vs Niente di nuovo sul fronte occidentale), scenografia (Babylon vs Elvis) e fotografia (Niente di nuovo sul fronte occidentale vs Elvis).

Da questo quadro viene fuori che il duello più appassionante sarà quello per Miglior attore: Colin Farrell sembra aver perso molto dello slancio iniziale, ma sarà lì a lottarsela contro gli strafavoriti Brendan Fraser e Austin Butler; alla fine potrebbe spuntarla il giovane interprete di Elvis, se non altro perché The Whale non ha una nomination né a miglior film né a miglior regia (senza contare che l'Academy ha spesso premiato le interpretazioni di personaggi realmente esistiti). Ma come detto questa è senza dubbio la gara più aperta della serata, e alla fine potrebbe spuntarla uno qualsiasi dei tre candidati principali.

Secondo voi chi vincerà? E chi invece sognate che possa vincere? Ditecelo nei commenti!