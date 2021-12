Chi vincerà gli Oscar 2022? Parliamo insieme delle prime anticipazioni

Proprie ieri è arrivata la lista di film di animazione eleggibili per gli Oscar 2022, e oggi diamo uno sguardo insieme a voi a quelli che attualmente sono i favoriti per la vittoria dei nuovi Academy Awards.

Attualmente, nella categoria più importante, quella del Miglior Film, i bookmakers hanno già stilato una lista di film 'papabili' per una nomination, che come sappiamo può raggiungere un massimo di dieci titoli: Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson ha già strappato diversi premi importanti nei vari circoli della critica, e infatti gli analisi di settore prevedono una sua futura presenza tra le nomination insieme a Belfast di Kenneth Branagh, Il potere del cane di Jane Austen, ovviamente West Side Story di Steven Spielberg e infine anche King Richard con Will Smith e il potentissimo Drive my car di Ryusuke Hamaguchi (quest'ultimo già vincitore di diversi premi e forte contendente anche per il 'titolo' di miglior film internazionale).

Tra i film che hanno già segnato qualche vittoria nel proprio palmares segnaliamo poi The Lost Daughter di Maggie Gyllenhaal, esordio alla regia per la star de Il cavaliere oscuro premiato in questi giorni ai Gotham Awards. Da tenere d'occhio anche The Tragedy of Macbeth, scritto e diretto da Joel Coen (senza il fratello Ethan) ma anche Don't Look Up di Andy McKay, un vero e proprio aficionado degli Academy Awards dopo La grande scommessa e Vice.

Nelle prossime settimane continueremo a monitorare la situazione Oscar 2022 aggiornandovi costantemente circa le eventuali vittorie che i titoli più 'caldi' dell'anno metteranno a segno: i voti preliminari per i 94esimi Academy Awards si chiuderanno il 15 dicembre, il 21 dicembre saranno annunciate tutte le shortlist e dal 27 gennaio partiranno le votazioni per le nomination, che saranno comunicate l'8 febbraio prossimo. La cerimonia di premiazione, infine, si terrà a Los Angeles il 27 marzo 2022.