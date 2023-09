Chi vincerà il Festival di Venezia 80? I pronostici finali prima della premiazione

Chi vincerà il Festival di Venezia 80? In attesa della premiazione ufficiale, che avrà luogo questa sera, ecco gli ultimi pronostici per indicare i più favoriti tra i tanti film e attori in concorso.

Per il Leone d'oro i bookmakers puntano su Povere creature! di Yorgos Lanthimos, nuovo film Searchlight Pictures che potrebbe portare Emma Stone alla sua seconda Coppa Volpi per la miglior interpretazione femminile dopo quella vinta nel 2016 per La La Land (quello del regista greco è anche il film con i voti più alti di tutto il concorso) ma se la giuria - presieduta proprio da Damien Chazelle - dovesse puntare su un film italiano, allora tra i sei titoli nostrani in concorso le maggiori chance di vittoria ce l'ha Matteo Garrone con Io capitano, primo film in concorso a Venezia per il regista di Dogman e Gomorra, che in carriera ha già vinto (quasi) tutto quello che c'è da vincere a Cannes.

Dovrebbe andare molto probabilmente a premi anche Green Border, film della regista polacca Agnieszka Holland, ma si prevedono riconoscimenti anche per l'acclamato La Bête di Bertrand Bonello e soprattutto per Evil Does Not Exist di Ryusuke Hamaguchi, il nuovo film del regista giapponese che qualche tempo fa aveva stregato il mondo con Drive my car. Per la Coppa Volpi al femminile, dovesse essere clamorosamente ignorata Emma Stone, altre due candidate di un certo peso potrebbero essere Lea Seydoux per La Bête e Jessica Chastain per Memory, mentre la Coppa Volpi maschile è apertissima tra Mads Mikkelsen (Bastarden), Mark Ruffalo (Povere creature), Bradley Cooper (Maestro, di cui è anche regista), Caleb Landry Jones (Dogman di Luc Besson) e Adam Driver (Ferrari), forse però troppo esposto dopo le polemiche iniziate da Pierfrancesco Favino.

Infine, la Coppa Marcello Mastroianni per il miglior giovane attore dovrebbe andare quasi sicuramente a Cailee Spaeny di Priscilla di Sofia Coppola, ma nessuno dovrebbe stupirsi se alla fine il premio dovesse andare a Seydou Sarr e Moustapha Fall, i due giovani protagonisti di Io capitano (che, come da tradizione del cinema di Matteo Garrone, non sono attori professionisti).

Rimanete con noi per la premiazione ufficiale che si terrà questa sera.