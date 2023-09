Chi vince in Godzilla vs Kong? Spiegazione del finale del film del MonsterVerse

In Godzilla vs Kong si realizza il sogno di tutti gli appassionati di kaiju: lo scontro tra quelli che restano i più amati tra i colossali mostri cinematografici, stavolta però con l'ausilio di tecnologie avanzate e di un budget di tutto rispetto. Uno scontro spettacolare, però, esige un finale che lo sia altrettanto: è questo il caso?

Facciamo un po' di ordine: nel film del MonsterVerse vediamo Kong e Godzilla scontrarsi dopo che quest'ultimo, risvegliatosi nella Terra Cava, riesce a scavare grazie al suo raggio atomico un tunnel che collega il suo tempio sotterraneo ad Hong Kong, piombando quindi di punto in bianco nella città asiatica e terrorizzandone gli abitanti.

È qui, dunque, che avviene lo scontro tra i due mostri... Che alla fine chiuderanno però in parità, sugellando anzi una nuova alleanza! Già, perché mentre i nostri sono impegnati a darsele di santa ragione ecco arrivare MechaGodzilla che, sfuggito al controllo della Apex, prende a seminare il terrore in giro per Hong Kong.

Per battere il gigantesco kaiju artificiale serve dunque una collaborazione tra Godzilla e Kong, che insieme riescono a sconfiggere il terzo incomodo e, contestualmente, a porre fine alle proprie "diversità di vedute". Cosa ne dite? Un finale degno di un simile match? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Godzilla vs. Kong.