Chi vince tra Godzilla e King Kong? Tutto sul nuovo film e il futuro del MonsterVerse

Il riuscito Godzilla vs Kong di Adam Wingard è finalmente uscito in territorio italiano in noleggio e acquisto digitale, saltando purtroppo la sala, e negli ultimi quaranta minuti di scontro e distruzione, davvero intensi e spettacolari, abbiamo assistito alla vittori di uno dei due mostri titolari del progetto crossover del MonsterVerse.

La domanda a cui risponderemo è dunque la seguente: chi è a trionfare tra Godzilla e King Kong, tra il Predatore Alapha e il Re dei Primati?



Dopo un faccia a faccia di proporzioni colossali in una Hong Kong campo di battaglia minuscolo rispetto alla proporzioni dei due Titani, tra neon accecanti e una transizione meraviglioso dalla notta al giorno, con un'alba nuova, la zampa di Godzilla preme forte sul petto semi-dilaniato di un Kong quasi morente dopo il feroce incontro. Kong è ormai inerme e Godzilla si avvicina, ruggendogli in faccia e ricevendo in risposta l'urlo del gigantesco primate, che però infine non riesca e rimettersi in piedi e risulta lo sconfitto.



Le cose cambiano quando arriva però Mechagodzilla, che costringe Kong e Godzilla a collaborare, con Kong che dopotutto è il Titano a infliggere il colpo di grazia al mecha-Titano. Guardandosi infine negli occhi con il Predatore Alpha, Kong getta l'ascia a terra non in segno di resa ma di amicizia e rispetto nei confronti dell'avversario, che resta comunque il Re dei Titani.