Chi sarà il villain di Fantastici 4 con Pedro Pascal e Vanessa Kirby? Proviamo a fare il punto della situazione sul cast dell'attesissimo cinecomic Marvel Studios in arrivo come parte integrante della Saga del Multiverso del MCU.

Secondo le ultime indiscrezioni, attualmente Javier Bardem detiene l'offerta per interpretare Galactus, che dovrebbe essere il villain principale del film: in precedenza si era parlato molto di Antonio Banderas come prima scelta per questo atteso cattivo Marvel, ma evidentemente le tempistiche della produzione hanno portato l'attore ad abbandonare il progetto. Chiaramente nell'immaginario Marvel e dei Fantastici 4 il nome di Galactus è spesso legato agli Araldi, sostanzialmente dei 'servi' che viaggiano in lungo e in largo nell'universo alla ricerca di pianeti di cui il loro padrone, noto come Divoratore di Mondi, possa nutrirsi, il che lascia supporre che oltre a Galactus nel film The Fantastic 4 ci sarà anche uno di loro, se non più di uno: il principale indiziato è chiaramente Silver Surfer, il più noto e amato tra gli Araldi di Galactus.

Per quanto riguarda Dottor Destino, invece, stando ai rumor il villain non farà parte del primo film della saga, in quanto il personaggio è già stato usato per tutti i precedenti adattamenti cinematografici del franchise prima dei Marvel Studios: per lui si parla di un possibile cameo nel finale o nella scena post-credit, in vista chiaramente di un ruolo principale nel futuro del MCU.

Vi terremo aggiornati: attualmente, The Fantastic 4 ha una data d'uscita fissata al 25 luglio 2025.

