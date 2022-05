Con chi viaggi, il film con Lillo e Fabio Rovazzi al cinema tre giorni: ecco il trailer!

Lucky Red ha pubblicato il trailer di Con chi viaggi, il film degli YouNuts! (Antonio Usbergo, Niccolò Ceraia), registi di Sotto il sole di Riccione, in uscita per un evento al cinema di tre giorni nelle sale a fine mese, dal 23 al 25 maggio. Il film è annunciato come una commedia on the road a tinte noir e un cast pieno di stelle.

Con chi viaggi è diretto da YouNuts! - recuperate il trailer di Sotto il sole di Riccione sul nostro sito - e racconta la storia di Michele (Fabio Rovazzi), che utilizzando un'app di car-sharing inizia un viaggio insieme a Paolo (Lillo), Elisa (Michela De Rossi) e Anna (Alessandra Mastronardi).

All'inizio la convivenza on the road sembra procedere senza intoppi ma successivamente Paolo si rivela un uomo irrequieto che sembra nascondere qualcosa, Michele e Anna non informano il resto del gruppo di avere un passato comune, mentre Elisa non sa di condividere con Paolo un rapporto molto speciale.

Una commedia piena di colpi di scena che permette di esplorare relazioni umane inattese.



Un viaggio destinato a sconvolgere le vite dei loro protagonisti. Il cast del film comprende un quartetto d'eccezione composto da Fabio Rovazzi nel ruolo di Michele, Lillo (Pasquale Petrolo) nel ruolo di Paolo, Michela De Rossi nei panni di Elisa e Alessandra Mastronardi in quelli di Anna.

Il film è stato girato tra Roma e l'Umbria.



Per il duo di registi YouNuts! si tratta di un nuovo progetto cinematografico dopo il reboot di un classico con Terence Hill e Bud Spencer: riscoprite la recensione di ...altrimenti ci arrabbiamo!, con protagonisti Edoardo Pesce e Alessandro Roja.