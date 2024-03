Ma chi era l'uomo nudo che si era messo a correre sul palco degli Oscar?

Durante gli Oscar 2024 ne hanno tirato fuori una splendida gag con John Cena coperto soltanto dalla busta, ma la questione uomo nudo sul palco della cerimonia è abbastanza antica ed era successa veramente.

Si trattava dei Premi Oscar del 1974 (era infatti il cinquantesimo "anniversario" da quell'evento) e sul palco a presentare c'era l'attore David Niven, che stava per introdurre sul palco Elizabeth Taylor.

Mentre parlava però un uomo completamente nudo è apparso dietro di lui correndo, senza che il presentatore si scomponesse più di tanto. Si trattava di Robert Opel, che correndo senza vestiti ha fatto il segno della pace in favore di camera. Protesta che aveva già messo in atto in maniera simile, contro il bando del nudismo nelle spiagge di Los Angeles.

Tutto poi si è concluso abbastanza in fretta anche grazie alla verve umoristica di David Niven, che ha chiuso la pratica dicendo: "Non è affascinante come l'unica risata che quest'uomo provocherà nella sua vita sarà facendo vedere le proprie carenze?".

La stessa Elizabeth Taylor arrivando sul palco aveva commentato che quella sarebbe stata una performance difficile da superare.

E voi la sapevate questa? Tra l'altro John Cena non era veramente nudo sul palco degli Oscar 2024. Diteci comunque la vostra nei commenti, noi vi lasciamo al nostro commento finale sugli Oscar 2024.