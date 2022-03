Chi ha ucciso i genitori di Bruce Wayne in The Batman? John Turturro dice la sua

Nel corso di una recente intervista promozionale John Turturro, interprete di Carmine Falcone in The Batman di Matt Reeves, ha detto la sua su uno dei misteri irrisolti del film, ovvero l'omicidio di Thomas e Martha Wayne.

Chi ha ucciso i genitori di Bruce, quindi? Nel film - vi avvisiamo che incontrerete SPOILER SU THE BATMAN proseguendo nella lettura - vengono date due versioni della stessa storia: una secondo cui i Wayne sono stati uccisi da Salvatore Maroni, un'altra che vuole proprio Falcone come colpevole. Nel film Bruce non ottiene prove a sufficienza per determinare quale delle due versioni della storia sia quella vera, e (almeno per il momento) l'omicidio dei Wayne rimane irrisolto.

Tuttavia Turturro, parlando con il The Hollywood Reporter, ha affermato di ritenere Falcone il vero responsabile, aggiungendo: "Penso che il mondo sia pieno di persone che ti giurano di non aver fatto una cosa, quando in realtà l'hanno fatta eccome. E poi, col passare del tempo, loro stessi finiscono col credere alla bugia che hanno raccontato. Ho pensato che Falcone fosse un tipo davvero pericoloso e penso che non mostrare l'omicidio dei genitori di Bruce sia stata una mossa fantastica da parte di Matt".

Nel frattempo, i nuovi concept art di The Batman hanno svelato le prime bozze per il costume di Robert Pattinson, originariamente ispirato a quello grigio e blu di "Batman: Hush". Inoltre, se avete già visto il film, scoprite tutto ciò che sappiamo sulle scene eliminate di The Batman.

The Batman è attualmente in programmazione nei cinema italiani.