Chi può uccidere Thor? Scopriamo quali personaggi Marvel lo batterebbero

Da un paio di villain a questa parte nel Marvel Cinematic Universe, appare ormai chiaro che nessun super è completamente invulnerabile a uno scontro diretto con altri avversari. In Thor: Love and Thunder facciamo la conoscenza di Gorr, ma molti eroi potrebbero sconfiggere il Dio del Tuono. Ecco i principali.

Il nuovo capitolo con protagonista Chris Hemsworth è in sala e nonostante Thor Love and Thunder stia bruciando il botteghino, spingendo molti a chiedersi già quando arriverà Thor 5, lo stile di Taika Waititi non sembra aver convinto (per la seconda volta) i fan dell’universo cinematico. Qualunque sia la vostra posizione in merito, l'introduzione di Gorr ci ha spinto a porci una domanda: quali eroi (più dei villain) potrebbero sconfiggere Thor? Essendo in realtà la lista relativamente lunga, ci limiteremo a quelli di cui abbiamo fatto la conoscenza anche nel MCU e non solo nei fumetti.

Scarlet Witch: L’avevamo già accennato alla luce del secondo capitolo sul Doctor Strange. La strega di Elizabeth Olsen è attualmente l’Avenger (ormai, villain) più forte sulla piazza. Con i suoi poteri magici, telecinetici e soprattutto psichici, cui Thor è tradizionalmente vulnerabile come dimostra l’influsso di Loki, potrebbe metterlo fuori gioco in un batter d’occhio.

Doctor Strange: Se Thor è vulnerabile alla magia, anche Stephen Strange non gli sarà da meno. Anche perché, in ottica di Scarlet Witch, diversi sceneggiatori hanno ribadito come l’unico Avenger in grado di batterla sarebbe, appunto, proprio Strange. Quindi anche lui dovrebbe essere superiore a Thor. Entrambi, segnalano i fumetti, potrebbero per esempio fargli perdere la memoria, togliendogli automaticamente la sicurezza di essere degno di Mjolnir e quindi disarmandolo.

Captain America: Ricorderete tutti le urla in sala a quell’iconica scena di Endgame. Finora, Steve Rogers è stato l’unico su schermo – ora anche la Mighty Thor di Jane Foster, quindi va inserita anche lei – a essere degno di Mjolnir. E teoricamente, chiunque brandisca un’arma di Thor può combattere al suo livello. Forse Thor è leggermente meno vulnerabile alle ferite, ma non più di questo.

Captain Marvel: Non possiamo dimenticarci di lei, perché Carol Danvers rimaneva l’Avenger più potente prima della trasformazione di Wanda Maximoff. Quindi, per quanto lo scontro fra i due si giocherebbe ad armi molto diverse, il campo energetico della Danvers potrebbe tranquillamente battere quello di Thor.

Hulk: Per i fan dei soli film, questo nome potrebbe suonare fuori posto, perché nell’unico scontro fra i due nel primo Avengers, Hulk ne usciva relativamente sconfitto. Ma nei fumetti, il ragazzone verde è temuto da tutti. Thor dichiara apertamente che verrebbe sconfitto dal compagno e persino Thanos ammette che, nel suo percorso verso il Guanto, cerca di tenersi lontano da Banner il più possibile.

Ercole: Questo nome implica un piccolo grande spoiler all’interno dell’ultimo capitolo del MCU attualmente in sala, quindi se non volete rovinarvi la sorpresa, concludete qui la lettura dell’articolo. Figlio di Zeus, facciamo la sua conoscenza sull’Olimpo in una delle scene post credit di Thor Love and Thunder. Viene mandato dal padre a sconfiggere Thor e nonostante i due stringano poi una solida amicizia, le basi per un duello alla pari ci sono tutte.

In realtà la lista potrebbe allungarsi ulteriormente se si considerano i molti altri villain ed eroi dei fumetti. Ma questo vi faccia capire una cosa, già nota in realtà: nessuno è invulnerabile nell’universo Marvel, nemmeno un Dio.