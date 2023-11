Chi ha fatto peggio tra The Marvels e Blue Beetle? Sfida tra flop clamorosi

Nonostante The Marvels abbia convinto pubblico e critica in parte, a livello di incassi il buco creato è enorme, ma tra questo film e l’ultimo flop DC “Blue Beetle”, chi ha fatto peggio?

Entrambe le pellicole non hanno registrato guadagni sufficienti per le case di produzione. The Marvels, al terzo giorno della settimana di proiezione incassa 1.8 milioni di dollari al botteghino americano, registrando un crollo del 45.8 % dei guadagni rispetto al giorno precedente. Stesso destino per Blue Beetle, che al terzo giorno di proiezione ebbe lo stesso guadagno, con un crollo del 44.4% rispetto al martedì. A livello di incassi totali, The Marvels ha al momento incassato 127 milioni di dollari, mentre Blue Beetle ha concluso la sua corsa a 129 milioni di dollari a livello globale. Ma ecco la differenza sostanziale, per quanto riguarda il budget, DC ha investito circa 104 milioni di dollari, con l’incasso che ha leggermente superato il budget. Mentre Marvel, per il suo ultimo prodotto, ha messo sul piatto la cifra monstre di 274.8 milioni di dollari, con i guadagni che al momento non raggiungono neanche la metà del budget.

Di fatto, il fallimento di Marvel è molto più eclatante, con un disastro economico difficilmente comparabile ad altre pellicole. Un trend in declino per il film supereroistici, che non riescono più a mantenere i guadagni di una volta. Riusciranno Marvel e DC a risollevarsi con in nuovi prodotti in fase di realizzazione? Non resta che aspettare. Nel frattempo, se ancora non l’avete letta, qui potete trovare la nostra recensione di The Marvels.