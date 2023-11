Chi è Sydney Sweeney in Madame Web? Spiegazione dei poteri di Spider-Woman

Madame Web introdurrà nell’universo cinematografico nuovi personaggi appartenenti al mondo di Spider-Man, tra cui la Spider-Woman interpretata d Sydney Sweeney, star in assoluta ascesa nel panorama hollywoodiano. Nel processo di avvicinamento al film, scopriamo quali sono le caratteristiche dell’eroina e di quali poteri è dotata.

Dopo aver visto il trailer di Madame Web, torniamo a occuparci del prossimo film dello SpiderVerse, diretto da S. J. Clarkson, per conoscere meglio il personaggio di Julia Carpenter, aka Spider-Woman.

Il personaggio di Julia Carpenter, conosciuto tanto dagli amanti dei fumetti quanto da quello dei videogiochi e delle serie animate della Casa delle Idee, ha fatto il suo debutto durante gli eventi delle Secret Wars, nel 1984, apparendo come una villain prima di unirsi agli eroi per affrontare una minaccia incombente.

La ragazza ottenne i suoi poteri dopo che, inserita in quello che sarebbe dovuto essere uno studio sull’atletismo, fu soggetta alla somministrazione di una grande quantità di tossine, compreso veleno di ragno. La combinazione di questi esperimenti le conferì poteri simili a quelli di Spider-Man, tra cui una super agilità, una super forza e riflessi straordinari.

Quello che la differenzia dagli altri eroi ragno è il fatto che la sua ragnatela non sia organica o artificiale, ma di natura psionica e quindi un costrutto della sua mente. La forza e la resistenza delle sue ragnatele non possono dunque essere messe in discussione.

Julia Carpenter è stata anche membra di diverse agenzie e di diversi gruppi di supereroi, tra cui gli Avengers.

In attesa di poter vedere il film nelle sale e di poter scoprire questo e altri personaggi nella loro veste cinematografica, vi lasciamo al logo ufficiale di Madame Web.