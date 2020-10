Chi tra Steve McQueen, Marilyn, Rita Hayworth e Richard Gere fu nominato agli Oscar?

A studiare la storia del cinema ci si imbatte in un bel po' di stranezze: capita, ad esempio, di far caso ad una folta lista di vere e proprie leggende del grande schermo mai riuscite a provare la soddisfazione di concorrere per quello che viene da molti considerato il premio più ambito dell'industria cinematografica.

Quello degli Oscar, d'altronde, è un ambiente decisamente particolare: la qualità oggettiva di un film di mescola non solo al parere soggettivo di un giurato, ma anche al particolare momento storico e ai moti politici che possono inevitabilmente influenzare il giudizio, oltre che ovviamente alla casualità degli eventi.

Capita allora che una leggenda come Marilyn Monroe (sesta più grande attrice della storia secondo l'American Film Institute) non porti a casa neanche una nomination, al pari di altri perfetti sconosciuti come Rita Hayworth o Richard Gere. Un po' meglio andò invece a Steve McQueen: la star de I Magnifici Sette e Papillon fu infatti candidato (senza vincere) come Miglior attore protagonista per Quelli della San Pablo, film del 1966 firmato Robert Wise.

Insomma, sempre meglio di niente, non trovate? A proposito di Academy Award: recentemente anche Rashida Jones ha parlato delle nuove regole degli Oscar che entreranno in vigore a partire dal 2024.