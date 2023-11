Chi erano le altre star nominate a Uomo più sexy del mondo 2023?

Patrick Dempsey è stato eletto uomo più sexy al mondo da People per il 2023, ma chi erano le altre celebrità in gara per il titolo? Scopriamolo assieme.

Jason Kelce

Per People, un altro dei contendenti per il titolo di uomo più sexy del mondo era Jason Kelce, giocatore di football americano e spesso al centro del gossip per una presunta relazione con la cantante miliardaria Taylor swift, approdata al cinema di recente con il suo film Taylor Swift: The eras tour, il più grosso incasso di sempre per un concerto al cinema.

Lenny Kravitz

Il cantante, con un nuovo album in arrivo per marzo, è da sempre una delle icone sexy del mondo della musica, e sembra che all’età di 50 anni il suo fascino sia addirittura aumentato.

Jamie Foxx

La star di Django, reduce da un terribile periodo a causa di problemi di salute, sembra essere tornata in ottima forma, partecipando a ben 5 film nell’arco del 2023.

Usher

L’artista è da anni in vetta alle classifiche musicali, iniziando negli anni 90 con il genere R&B. Icona di stile, avrà l’onore di esibirsi all’intervallo del Superbowl 2024, un privilegio per pochi.

Timothée Chalamet

La vera star di Hollywood degli ultimi anni, il suo nome viene sempre accostato a qualsiasi ruolo importante presente e futuro. Anche lui icona di stile, è spesso il più fotografato a sfilate e Red Carpet. Lo rivedremo presto al cinema con Wonka e Dune: parte due.

Pedro Pascal

Ultimo ma non per importanza, Pedro Pascal ha conquistato negli ultimi anni il piccolo schermo e il cuore dei fan. Partendo da Narcos e arrivando fino a The Mandalorian e The Last of Us, Pascal è sinonimo di garanzia e alta qualità.