Chi sostituirà Jonathan Majors nel ruolo di Kang? Le ipotesi dei fan Marvel

Come prevedibile, Jonathan Majors è stato licenziato dai Marvel Studios dopo la sconfitta nel processo ai suoi danni (ma il licenziamento sembrava destinato ad arrivare ugualmente a causa di una reputazione rovinata) e in queste ore i fan hanno immediatamente iniziato ad immaginare nuovi Kang.

Quale attore assumerà il ruolo Kang dopo il licenziamento di Jonathan Majors? Come si dice 'lo show deve andare avanti', specialmente a Hollywood, e anche se il compito risulterà particolarmente scomodo gli appassionati hanno già qualche nome in mente.

Uno dei nomi più in trend in queste ore è quello di John Boyega, attore molto vicino alla Disney in quanto già tra i protagonisti della trilogia sequel di Star Wars, mentre diversi utenti hanno anche segnalato all'attenzione dei Marvel Studios l'attore Damson Idris, visto principalmente sul piccolo schermo grazie alle serie televisive Snowfall e Black Mirror. Altri fan hanno invece optato per la star Aldis Hodge, che ha già esordito nel mondo dei supereroi cinematografici avendo interpretato Hawkman in Black Adam, film DC con Dwayne Johnson, mentre gli appassionati più sbadati hanno citato a colpi di hashtag anche il nome di Yahya Abdul-Mateen II, dimentichi però del fatto che la star di Aquaman e Watchmen è già stato scelto da Kevin Feige per essere il protagonista della serie tv Wonder Man, in lavorazione per Disney+.

Per altri contenuti, scoprite le ultime novità su Avengers 5 dopo l'allontanamento di Jonathan Majors.