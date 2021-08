Chi sono le sosia di Margot Robbie e Scarlett Johansson? Scopriamole insieme

Il fenomenale The Suicide Squad di James Gunn è attualmente in sala e sta riscuotendo un enorme successo da parte di pubblico e critica, così come il Black Widow di Cate Shortland anche se in misura nettamente minore, e c'è adesso un video via social che in qualche modo unisce i due cinecomic DC e Marvel.

Tramite la pagina Twitter Harley Quinn possiamo infatti dare un'occhiata a quelle che sono le due sosia di Margot Robbie e Scarlett Johansson, unite in un solo video che sta letteralmente spopolando via social, essendo le due ragazze uguali in modo impressionante alle rispettive controparti più famose e conosciute.



La somiglianza è davvero pazzesca e sia i fan della DC che della Marvel stanno davvero impazzendo dietro a queste due sosia semi-sconosciute, e in particolar modo quella della Robbie è davvero sorprendente truccata come la Harley Quinn di The Suicide Squad, perché sembra davvero lei in tutto e per tutto.



In calce potete comunque trovare anche un altro video delle due cosplayer/sosia, con un fan che dice "di amare davvero i loro video" proprio per questa somiglianza impressionante, oltre al fatto che è come se unissero insieme i due universi cinematografici puntando al meglio del senso di comunione e condivisione dei rispettivi film.