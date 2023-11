Chi è Sentry? Spiegazione del nuovo supereroe Marvel in arrivo in Thunderbolts

Chi è Sentry? Dopo mesi di rumor e indiscrezioni la sbadataggine di Robert Kirkman ha confermato che Steven Yeun interpreterà Sentry in Thunderbolts, ma esattamente chi e cosa è questo nuovo personaggio pronto al debutto nel Marvel Cinematic Universe?

Sentry, il cui vero nome è Robert "Bob" Reynolds, è uno dei personaggi più affascinanti della Marvel Comics sia dal punto di vista della sua 'biografia' immaginaria sia da quello della storia editoriale vera e propria: Sentry è il supereroe Marvel più potente di tutti (o almeno uno dei...) ed è essenzialmente la versione Marvel Comics di Superman, con tutte le complicanze del caso: ad esempio Robert non viene da un pianeta morente dello spazio profondo, ma un tossico dipendente che per caso entra in contatto con una versione iperpotenziata del siero del supersoldato (circa un milione di volte più potente rispetto a quella che diede i poteri a Steve Rogers trasformandolo in Captain America).

Sentry è il primo supereroe in assoluto del mondo Marvel, ma nelle storie a lui dedicate si viene a scoprire che la sua esistenza venne cancellata dalla memoria di tutto l'universo: fu lo stesso Robert a farlo per proteggere il mondo da sé stesso, in quanto nella sua mente malata risiede l'entità malvagia nota come The Void, forte tanto quanto Sentry e in grado di spazzare via l'umanità qualora dovesse riuscire a prendere il sopravvento. Gli Avengers, in una delle loro avventure, si imbattono casualmente nella struttura in cui Sentry è rinchiuso da anni, svelando il mistero della sua identità (a questo proposito, scoprite come e quanto cambierà la storia di Sentry in Thunderbolts e nel MCU in base alle ultime indiscrezioni).

Come dicevamo, però, anche la storia editoriale di Sentry è particolarmente affascinante: sebbene il personaggio sia relativamente recente (fu creato da Paul Jekins e Jae Lee nel 2000 e comparve per la prima volta in una miniserie a lui dedicata nel settembre dello stesso anno), le sue origini vennero fatte risalire agli anni '60 quando l'allora Editor-in-chief della Marvel Joe Quesada diffuse la diceria secondo cui Sentry fosse in realtà un personaggio perduto ideato da Stan Lee nel 1961 assieme al disegnatore Artie Rosen, prima ancora della nascita dei Fantastici 4. Dopo la pubblicazione della mini-serie del 2000, che ebbe un grande successo grazie a questa prodezza commerciale (addirittura nei fumetti di Sentry vennero inserite vignette fasulle disegnate in base ai canoni grafici degli anni sessanta e settanta, per dare la sensazione che il fumetto fosse stato realmente stampato in quegli anni), il personaggio venne ripescato nel 2005 ripescato da Brian Michael Bendis e David Finch per la serie New Avengers.

Come segnalato dal nuovo calendario uscite della Disney, a seguito dei rallentamenti causati dagli scioperi di Hollywood Thunderbolts arriverà nei cinema di tutto il mondo a partire dal 25 luglio 2025.