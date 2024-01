Chi segna vince: la vera storia dietro il film di Taika Waititi da oggi al cinema

Arrivato oggi in sala in Italia, Chi segna vince è il nuovo film di Taika Waititi, basato interamente su una storia vera: vi raccontiamo da cosa nasce il film e la vicenda che ha ispirato il regista neozelandese.

Chi segna vince parte da un clamoroso 31-0 contro l'Australia subito dalla nazionale delle Isole Samoa, alle qualificazioni mondiali 2002. Cioè la peggior sconfitta di una nazionale di calcio della storia. Ovviamente la squadra ha preso valanghe di gol anche in altre partite, ma questa in particolare ha spinto nel 2011 la Federazione delle Isole Samoa a chiamare Thomas Rongen.

Il personaggio interpretato da Michael Fassbender era un buon allenatore dell'Under-20 degli Stati Uniti. Però quell'anno non era riuscito a qualificarsi per i mondiali U-20, trovandosi di fronte a due scelte: stare senza lavoro per qualche mese o andare nelle Isole Samoa per allenare una squadra terribile.

Ovviamente sceglie di allenarli ma si trova davanti una situazione tremenda e una squadra davvero senza alcuna capacità calcistica. La "facilità" del suo compito però era che l'obbiettivo appariva banalissimo, cioè segnare almeno un gol.

Appunto perché la nazionale delle Isole Samoa Orientali, un arcipelago del Pacifico da 65mila abitanti, in tutta la sua storia non è mai riuscita a segnare neanche un gol.

Ve lo raccontavamo anche nella nostra recensione di Chi segna vince, basato tra l'altro anche su un documentario del 2014 dal titolo originale omonimo: Next Goal Wins.

E voi conoscevate questa storia? Diteci tutto nei commenti, noi vi lasciamo alla classifica dei film di Taika Waititi dal peggiore al migliore.