Chi segna vince, Taika Waititi nel trailer:"La storia vera della peggior squadra al mondo"

Taika Waititi è pronto a tornare sul grande schermo con il suo nuovo film da regista, Chi segna vince, basato sul documentario Next Goal Wins, che racconta le vicende della nazionale di calcio delle Samoa Americane, considerata la peggior nazionale del mondo, nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo 2014.

Protagonista del film è Michael Fassbender nel ruolo dell'allenatore olandese Thomas Rongen. Il trailer mixa alcune immagini del backstage con Taika Waititi ad alcune clip divertenti con la squadra in azione.

Dopo una devastante sconfitta da record mondiale in una partita di calcio internazionale - 31-0 contro l'Australia - la nazionale delle Samoa Americane cerca un'impresa portando con sé un allenatore olandese con idee innovative.



Dopo i ritardi causati dalla pandemia, Taika Waititi è riuscito a concludere un progetto che aveva in cantiere da diverso tempo.

Nonostante le critiche per una storia trans trattata irrispettosamente secondo alcuni, Ross Bonaime di Collider ha sottolineato la performance di Kaimana nei panni di Jaiyuh Saelua, uno dei punti salienti del film:"Il cuore pulsante di Chi segna vince è Jaiyhu Saelua nei panni di Kaimana, una donna transgender, una delle giocatrici maggiormente promettenti e il più grande aiuto per Rongen. [...] È uno dei personaggi con un arco narrativo a tutto tondo e che più si distingue nella squadra. Chi segna vince non trova mai il cuore che spesso rende i film di Waititi così potenti, ma nella performance di Kaimana si".



