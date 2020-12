Chi ha scritto la saga di Harry Potter? Dai libri a Hollywood, tutti gli autori

Harry Potter lo conosciamo tutti: il maghetto inglese è una delle icone dei nostri tempi, tra libri, film e chi più ne ha più ne metta. Ma siamo proprio sicuri di sapere tutto su di lui? Quanti di voi, ad esempio, conoscono i nomi degli autori che hanno messo le mani sul mondo di Hogwarts?

Troppo facile rispondere J.K. Rowling: la scrittrice britannica è infatti la protagonista assoluta per quanto riguarda i libri della saga, ma quando la palla passa ad Hollywood ecco che entrano in campo altri giocatori.

Ad aver scritto 7 su 8 delle sceneggiature che hanno dato vita all'Harry Potter visto sul grande schermo è stato infatti Steve Kloves, che ha passato il testimone a Michael Goldenberg soltanto per la sceneggiatura di Harry Potter e l'Ordine della Fenice, il quinto film del franchise. Entrambi, comunque, hanno collaborato con la scrittrice elogiandone anche l'elasticità per quanto riguarda la necessità di tagliare o modificare elementi dei libri in fase di adattamento: "Vi chiedo di essere fedeli ai personaggi, questo è tutto ciò che m'interessa" furono le parole di Rowling.

Discorso a parte merita Harry Potter e la Maledizione dell'Erede, il sequel messo in scena a teatro: in questo caso, infatti, Rowling (autrice del soggetto) divide i meriti con lo sceneggiatore Jack Thorne e il regista John Tiffany. Noi, comunque, non ne abbiamo abbastanza: ecco perché secondo noi c'è bisogno di una serie TV su Harry Potter.