Chi ha scritto La Forma dell'Acqua, il film vincitore del premio Oscar?

Stasera su Rai4 dalle 21:20 torna in onda La Forma dell'Acqua, il dramma fantasy sentimentale del 2017 vincitore dell'Oscar agli Academy Awards del 2018.

Il film, interpretato da Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Doug Jones, Michael Stuhlbarg e Octavia Spencer, ha vinto il Leone d'oro alla 74esima Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia e si è aggiudicato la bellezza di tredici nomination all'Oscar, vincendo quattro statuette nelle sezioni di colonna sonora, scenografia, regia e film dell'anno.

Nella storia del cinema sono pochissime le opere ad aver raggiunto il traguardo delle tredici nomination agli Oscar (Via col vento, Da qui all'eternità, Shakespeare in Love, Forrest Gump, Mary Poppins, Chicago, Il Signore degli Anelli - La Compagnia dell'Anello, Chi ha paura di Virginia Woolf? e Il curioso caso di Benjamin Button) e La forma dell'acqua è diventato anche l'unico film fantasy a vincere il premio per il miglior film insieme a Il Signore degli Anelli - Il ritorno del re.

Diretto da Guillermo Del Toro, acclamato regista messicano de Il labirinto del fauno, La spina del diavolo e Hellboy, il film è stato scritto da Del Toro e Vanessa Taylor, partendo da una storia originale (liberamente ispirata al classico Universal Il mostro della laguna nera) e da un soggetto ideato dallo stesso Del Toro, successivamente traposto in un libro illustrato. Non va confuso con l'omonimo La forma dell'acqua, romanzo di Andrea Camilleri pubblicato nel 1994.

