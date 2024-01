Chi aveva scelto Marvel per Yelena Belova prima di Florence Pugh?

Florence Pugh potrebbe essere Abbie in The Last of Us? Ancora non ci sono certezze. Sapevate invece chi fosse la prima scelta di Marvel per il ruolo di Yelena Belova in Black Widow?

Sembra che Marvel, prima di affidare il ruolo a Pugh, avesse in mente Saorsie Ronan, co-protagonista di Pugh in Piccole Donne, come possibile interprete di Yelena Belova. A quanto pare, Ronan decise di rifiutare, come dichiarato dal giornalista di Deadline Justin Kroll al Matt Belloni podcast:

“Per quanto riguarda Saoirse, ho sentito che ha rifiutato. Ha rifiutato il ruolo di Florence Pugh in "Black Widow", la sorella. La Marvel non era la dimensione per lei, e non era interessata.”

In realtà, sembra che Saoirse Ronan si fosse interessata al ruolo di Scarlet Witch in seguito a numerose fan-art che la vedevano nel ruolo di Wanda dopo l’annuncio di Joss Whedon, che confermò la presenza di Scarlet Witch e Quicksilver nel sequel degli Avengers:

“Ne ho sentito parlare e sì, lo farei. Sì, certo che lo farei. Adoro Joss Whedon e adoro quei film, e adoro il suo modo di gestirli e di rappresentare questo tipo di supereroi. Penso che sia molto diverso da quello che hanno fatto gli altri. Quindi sì, mi piacerebbe partecipare.” Aveva dichiarato l’attrice.

