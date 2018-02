Chi sarà il villain di Flashpoint? Ecco tutti i nuovi dettagli dal film

Sembra proprio che Flashpoint , film dedicato al personaggio della DC Comics,, stia per partire dopo svariate false partenze. Laha, infatti, ingaggiato i co-sceneggiatori di, per dirigere il film.

La speranza del duo è quella di girare Flashpoint nella seconda metà del 2018 a Londra, sebbene alcune riprese saranno previste anche in USA. Il budget è di oltre 100 milioni di dollari e la Warner Bros. starebbe corteggiando Jess Hall (Ghost in the Shell) per esere il direttore della fotografia. Ma quali personaggi vedremo nel cinefumetto?

That Hashtag Show svela che, oltre a Barry Allen/Flash (Ezra Miller), rivedremo sicuramente Cyborg (Ray Fisher) e Henry Allen (Billy Crudup) e, nonostante i rumor, sembra che la Warner sia intenzionata a mantenere Kiersey Clemons nel ruolo di Iris West.

Sebbene si chiami Flashpoint, il film non ha - almeno nelle intenzioni - molti punti in comune con la storyline e sembra essere un semplice film stand-alone su Flash. Infatti sono previsti i personaggi di Fred Chyre, un poliziotto di Keystone City che, insieme a Barry, investigherà sulla morte di Jonathan Chambers/Johnny Quick, ed anche il detective Jered Morillo.

Dalla mitologia di Flash vedremo anche Caitlin Snow, Capitan Cold e Heatwave, mentre il villain principale sarà Dottor Light, una scelta piuttosto inusuale. Ma per i fan più accaniti, non disperate: il film sembra che includerà riferimenti e flash-back dell'incidente di Barry, un incidente che includerà - in maniera piuttosto interessante - Eobard Thawne.