Chi è rimasto degli Avengers? Tutti i sopravvissuti della squadra originale

Chi sono i membri del team originale degli Avengers ancora in circolazione nel Marvel Cinematic Universe? Scopriamo insieme quali supereroi della prima squadra sono attivi oggi durante la Saga del Multiverso.

Il cast del primo The Avengers di Joss Whedon, il film crossover che portò a compimento la Fase 1 del Marvel Cinematic Universe, era composto - oltre che da Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury, vero e proprio 'deus ex machina' del team - da Robert Downey Jr nel ruolo di Iron Man, Chris Evans come Captain America e Chris Hemsworth come Thor, oltre che da Scarlett Johansson come Vedova Nera, Mark Ruffalo come Hulk e Jeremy Renner come Occhio di Falco. Erano loro i sei Avengers originali, i fondatori del mitico gruppo di supereroi che ha segnato gli ultimi quindici anni di cinema hollywoodiano. Ma che fine hanno fatto oggi?

Ebbene, Iron Man e Vedova Nera sono morti durante Avengers: Endgame, capitolo conclusivo della Saga dell'Infinito, in due scene tragiche ed eroiche che hanno fatto la storia del Marvel Cinematic Universe. Nello stesso film anche Captain America si è sacrificato, ma in maniera leggermente diversa: tornato indietro nel tempo per restituire le Gemme dell'Infinito alle varie epoche cui appartenevano, Steve Rogers ha deciso di rinunciare ai superpoteri e godersi la vita che avrebbe vissuto senza il siero del supersoldato. Restano attivi Thor, Hulk, Occhio di Falco e Nick Fury, tutti rivisti recentemente o al cinema o in streaming su Disney: anche Loki di Tom Hiddleston è ancora in circolazione, con una serie tv spin-off di grande successo, sebbene si tratti tecnicamente di una sua Variante.

Ricordiamo che, secondo le indiscrezioni, anche gli ultimi Avengers originali rimasti potrebbero presto dire addio al franchise, dato che i Marvel Studios starebbero preparando un soft reboot del Marvel Cinematic Universe che entrerà in vigore dopo Avengers: Secret Wars e la fine della Saga del Multiverso e che servirà a 'facilitare' la continuity della saga per le nuove generazioni di spettatori in occasione del 20esimo anniversario del MCU.