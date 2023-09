Chi è più ricco tra John Cena e Dave Bautista? Le due star a confronto

John Cena è riuscito a spiccare maggiormente nel mondo del cinema solo negli ultimi anni, grazie soprattutto al ruolo del fratello di Dom, Jacob Toretto, nel franchise di Fast & Furious, eppure è già riuscito a ritagliarsi un posto d'onore tra le star hollywoodiane.

In un contesto in cui Dwayne Johnson domina la scena, tra i vari wrestler che sono anche attori lui decisamente è quello la cui carriera ha preso un deciso balzo in avanti, non è da sottovalutare quindi nemmeno il potenziale di figure come Dave Bautista o lo stesso John Cena.

Rimanendo su questi ultimi infatti, ci siamo posti una domanda: chi è il più ricco tra i due?

Bautista fino a pochi anni fa era indubbiamente una delle icone indiscusse della WWE, insieme a figure come Rey Mysterio e The Undertaker anche lui infatti è stato sicuramente tra gli idoli di una generazione. Tutto questo, unito alle sue sempre più numerose apparizioni sul grande schermo parrebbe che gli abbiano fruttato un patrimonio di ben 16 milioni di dollari.

D'altro canto anche il collega John Cena non sarebbe da meno, in quanto anche lui è sicuramente stato, e lo è tutt'ora, una vera e propria icona del wrestling contemporaneo. In tal senso si pensa che il suo patrimonio si aggiri attorno ai 60 milioni.

Voi che ne pensate?