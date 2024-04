Chi sono i registi più ricchi del mondo? Da George Lucas a Steven Spielberg, la classifica

Chi sono i registi più ricchi del mondo? Dopo aver aggiornato la nostra classifica dei film più costosi di sempre, scopriamo gli artisti che con quei film hanno fatto le proprie fortune.

Secondo i nuovi dati forniti da Forbes, il regista più ricco del mondo è George Lucas, famoso creatore della saga di Star Wars e co-creatore della saga di Indiana Jones, oggi divenuto uno dei principali azionisti della Disney: con un patrimonio esorbitante di 5,5 miliardi di dollari, tra l'altro, Lucas è anche la celebrità più ricca in assoluto, in una graduatoria che va oltre il mondo del cinema per abbracciare anche la musica, e lo sport e altro ancora.

Al secondo posto di questa classifica troviamo un altro regista, Steven Spielberg, poco 'più povero', per così dire, con un patrimonio di 'soli' 4,8 miliardi di dollari. L'unico altro regista presenta nella top10 delle celebrità più ricche del mondo è, infine, Peter Jackson: il creatore e regista del franchise cinematografico de Il signore degli anelli è fermo a quota sette, con un patrimonio di 1,5 miliardi.

Qui sotto la classifica delle celebrità più ricche del mondo, che include appunto tre registi:

George Lucas ($5.5B) Steven Spielberg ($4.8B) Michael Jordan ($3.2B) Oprah Winfrey ($2.8B) Jay-Z ($2.5B) Kim Kardashian ($1.7B) Peter Jackson ($1.5B) Rihanna / Tyler Perry ($1.4B) Tiger Woods ($1.3B) LeBron James, Magic Johnson, Dick Wolf ($1.2B)

Una Pallottola Spuntata - Collection ( Box 3 Br ) è uno dei più venduti oggi su