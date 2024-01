Chi sarà il regista di Supergirl: Woman of Tomorrow? Novità dopo il cast di Milly Alcock

Chi sarà il regista di Supergirl: Woman of Tomorrow? Dopo le rivelazioni di James Gunn sul casting di Milly Alcock, facciamo il punto della situazione sul prossimo film del DCU.

Come si legge su Variety, infatti, i DC Studios sono attualmente alla ricerca di un regista per Supergirl: Woman of Tomorrow, e un annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nelle prossime settimane: stando a quanto si dice, pare che i lavori su Supergirl: Woman of Tomorrow siano stati accelerati dopo la fine degli scioperi degli sceneggiatori e degli attori di Hollywood, e ora il titolo potrebbe essere il secondo film nella line-up del DCU ad uscire dopo Superman: Legacy, dato che le riprese dovrebbero iniziare già entro la fine del 2024 e una distribuzione prevista per la prima parte del 2026.

Ricordiamo che la sceneggiatura di Supergirl: Woman of Tomorrow, scritta da Ana Nogueira e già completata, è un adattamento dell'omonimo fumetto di Tom King. Tuttavia non bisognerà aspettare ancora a lungo per vedere Milly Alcock nei panni della supereroina di Krypton, dato che Supergirl farà il suo esordio nel DCU in Superman: Legacy di James Gunn, che uscirà l'11 luglio 2025 con l'inizio delle riprese previsto per il prossimo marzo.

Tra i film DCU già annunciati, ovvero Supergirl, Batman: The Brave & The Bold, The Authority e Swamp Thing, attualmente solo Batman e Swamp Thing hanno scelto dei registi, rispettivamente Andy Muschietti e James Mangold.