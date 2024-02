Chi sarà il regista di Spider-Man 4 con Tom Holland? Nuovi indizi svelano: 'È vicino'

Chi sarà il regista di Spider-Man 4? In queste ore sono emersi nuovi aggiornamenti sulla situazione dietro le quinte dell'attesissimo nuovo film della saga del Marvel Cinematic Universe con protagonista Tom Holland, proviamo a fare chiarezza.

Come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, infatti, il noto insider My time to shine hello ha rivelato di avere 'una pista' sull'identità del nuovo regista di Spider-Man 4, che a quanto pare sarebbe vicino ad un accordo con i Marvel Studios: il primo post sull'argomento è stato seguito da un secondo, nel quale l'insider ha chiesto ai suoi tanti follower di contattarlo "in privato se lavorate con le agenzie talent UTA e CCA", due delle più importanti a Hollywood.

I commenti di My time to shine hello arrivano a poche ore dall'annuncio, sempre da parte dello scooper e ancora da confermare ufficialmente, che Jon Watts non tornerà per dirigere Spider-Man 4: il regista della trilogia 'Home' del Marvel Cinematic Universe aveva inizialmente firmato per dirigere il film dei Fantastici 4, al quale però ha successivamente rinunciato per prendersi una pausa dal mondo dei supereroi con l'opzione di poter tornare in futuro per dirigere Spider-Man 4, ma evidentemente - almeno stando alle fonti di My time to shine - questa pausa durerà più del previsto.

Attualmente non ci sono indicazioni su chi potrebbe dirigere Spider-Man 4, che a questo punto potrebbe essere il primo film su Peter Parker del MCU senza Jon Watts, ma vale la pena ricordare che nelle scorse settimane è stato fatto più volte il nome di Drew Goddard, sebbene quella pista parrebbe essersi raffreddata nel frattempo.

Vi terremo aggiornati, restate sui canali di Everyeye.