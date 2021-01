Chi è il regista che ha incassato di più nella storia del cinema?

La categoria dei registi dagli incassi garantiti è piena zeppa di nomi altisonanti: siamo sicuri che, pur non conoscendo le cifre esatte, chiunque saprebbe indovinare almeno qualche nome presente nella lista dei cineasti capaci di mettere in cassaforte fior di milioni ad ogni loro uscita. Ma a chi spetta l'onore del podio?

Partiamo dalla terza posizione, occupata da Peter Jackson con i suoi modesti 6843 milioni di dollari portati a casa a suon di Signore degli Anelli e Lo Hobbit, ma anche di King Kong, Amabili Resti e tante altre produzioni di successo.

A seguire troviamo quindi la coppia composta dai fratelli Joe ed Anthony Russo, che conquistano la medaglia d'argento con i loro decisamente rispettabili 6843 milioni di dollari: essere i registi di un fenomeno planetario come il dittico Avengers: Infinity War ed Avengers: Endgame immaginiamo conti qualcosa, da questo punto di vista!

Al primo posto, prevedibilmente, troviamo invece l'uomo che ci ha regalato capolavori come Schindler's List e Salvate il Soldato Ryan, nonché cult immortali come le saghe di Indiana Jones e Jurassic Park e perle di indiscutibile valore come Lo Squalo, Incontri Ravvicinati del Terzo Tipo o i più recenti The Post e Il Ponte delle Spie: parliamo ovviamente di sua maestà Steven Spielberg, che con i suoi 10122,9 milioni di dollari distanzia nettamente tutti i suoi rivali!

Non una grande sorpresa, tutto sommato, per quanto resti comunque incredibile il distacco tra il regista di E.T. e i suoi illustri inseguitori: per saperne di più, comunque, qui trovate quelli che per noi sono i 10 migliori film di Steven Spielberg.