Chi sarà il regista di Avengers Kang Dynasty dopo il forfait di Destin Daniel Cretton?

Diciamolo chiaramente: per il Marvel Cinematic Universe non è un periodo semplice, forse il primo vero e proprio periodo critico dalla nascita del franchise, con gli incassi che stanno cominciando a riflettere il gradimento in calo (si veda The Marvels) e un futuro che appare sempre più incerto, a partire da Avengers: The Kang Dynasty.

Quello che dovrebbe rappresentare il prossimo, grande evento crossover del franchise è un progetto che in questo momento può vantare ben poche certezze, preso atto dell'abbandono dello sceneggiatore Jeff Loveness e del regista Destin Daniel Cretton: con il personaggio stesso di Kang in bilico per le note vicende legali di Jonathan Majors, dunque, è possibile almeno indicare un nome valido a cui affidare la regia del film?

Al momento gli Studios stessi sembrano in effetti brancolare nel buio: dopo le notizie degli ultimi giorni nessun comunicato è stato diffuso dalla produzione, che ora come ora non sembra esser riuscita a individuare il nome di un sostituto. Le ipotesi, naturalmente, possono essere molteplici: chissà che magari non si decida di richiamare alle armi qualche vecchia gloria del passato (magari quei Russo artefici della doppietta Infinity War/Endgame), in memoria di un successo che l'MCU attuale non sembra in grado di replicare.

E voi, a chi affidereste la regia di un passaggio tanto delicato del Marvel Cinematic Universe che sarà? Avete qualche nome in mente? Pensate che Destin Daniel Cretton fosse effettivamente la scelta migliore?