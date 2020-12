Chi è la ragazza di Robert Pattinson? Tutto su Suki Waterhouse

Dopo la chiacchierata relazione con Kristen Stewart, la superstar Robert Pattinson ha trovato un nuovo amore in Suki Waterhouse: se volete sapere tutto su di lei, questo approfondimento farà al caso vostro.

Classe 1992 e londinese di nascita come l'amato Robert, Suki Waterhouse è un’attrice e supermodella britannica.

I suoi ruoli più celebri al cinema arrivano con The Divergent Series: Insurgent del 2015 e più recentemente Pokémon: Detective Pikachu del 2019, ma già nel 2014 la troviamo in Scrivimi ancora mentre nel 2016 nel divertente horror-romantico Orgoglio Pregiudizio e Zombie e nell'allucinato The Bad Batch, secondo lungometraggio dell'acclamata regista Ana Lily Amirpour che nel cast include anche Keanu Reeves. L'ultimo ruolo rilevante risale all'anno scorso con Un giorno di pioggia a New York di Woody Allen.

Suki Waterhouse è molto attiva anche come modella. Nel corso della sua carriera è comparsa sulle copertine delle riviste più importanti del mondoi come Vogue, Marie Claire, Elle, Grazie e Glamour. La coppia viene spesso paparazzata per le vie di Londra, anche in compagnia dei genitori di Robert Pattinson, Richard e Clare: secondo le voci del gossip britannico, tra l'altro, molto presto potrebbe arrivare la proposta di matrimonio che i fan attendono da mesi.

E! News però ha recentemente messo un freno alle voci dichiarando: "Sia Robert che Suki sono molto innamorati l’uno dell’altra, ma per adesso non hanno intenzione di convolare a nozze".