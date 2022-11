Chi sono i protagonisti di Avatar La via dell'acqua? Scopriamoli in poster e trailer ita

Il trailer finale di Avatar La via dell acqua si rifa il trucco - anzi, il doppiaggio - nel nuovo video pubblicato da 20th Century Studios Italia, che presenta la versione in lingua nostrana del filmato promozionale per l'attesissimo nuovo film di James Cameron.

Il trailer finale di Avatar 2 in italiano è accompagnato anche dai nuovi poster dei personaggi, che potete ammirare nel post in calce all'articolo e che ci presentano i protagonisti vecchi e nuovi di Avatar: La via dell'acqua. Scopriamoli insieme:

Jake Sully interpretato da Sam Worthington , il protagonista del primo film: un umano che adesso abita definitivamente il suo corpo-avatar da Na'vi, ed è diventato padre dopo aver creato una famiglia con...

, il protagonista del primo film: un umano che adesso abita definitivamente il suo corpo-avatar da Na'vi, ed è diventato padre dopo aver creato una famiglia con... Neytiri interpretata da Zoe Saldana , principessa della tribù Na'vi, nel primo film destinata a diventare Tsahìk del clan e oggi moglie di Jake Sully.

, principessa della tribù Na'vi, nel primo film destinata a diventare Tsahìk del clan e oggi moglie di Jake Sully. Tonowari interpretato da Cliff Curtis , il capo del clan della barriera corallina Metkayina.

, il capo del clan della barriera corallina Metkayina. Ronal interpretata da Kate Winslet , compagna di Tonowari e guerriera subacquea della tribù Metkayina.

, compagna di Tonowari e guerriera subacquea della tribù Metkayina. Neteymam interpretato da Jamie Flatters , il primogenito di Jake e Neytiri.

, il primogenito di Jake e Neytiri. Lo'ak interpretato da Britain Dalton , il secondo figlio di Jake e Neytiri.

, il secondo figlio di Jake e Neytiri. Tuktirey interpretata da Trinity Bliss , la figlia di otto anni di Jake e Neytiri.

, la figlia di otto anni di Jake e Neytiri. Kiri interpretata da Sigourney Weaver , la figlia adolescente adottiva di Jake e Neytiri.

, la figlia adolescente adottiva di Jake e Neytiri. Tsireya interpretata da Bailey Bass , la figlia di Tonowari e Ronal.

, la figlia di Tonowari e Ronal. Aonung interpretato da Filip Geljo, figlio di Tonowari e Ronal, un giovane cacciatore e apneista del clan Metkayina.

Avatar: La via dell'acqua uscirà al cinema dal 14 dicembre. Nel frattempo, vi segnaliamo che Avatar è tornato su Disney Plus, ma non nella nuova versione in 4K.