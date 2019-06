Chi sarà il prossimo grande villain del Marvel Cinematic Universe?

Archiviato Thanos in Avengers: Endgame, i fan della Marvel sono piuttosto interessati nello scoprire quale sarà il prossimo villain che cercherà di mettere i bastoni fra le ruote dei nostri eroi all'interno del Marvel Cinematic Universe.

Un nuovo report - anche se, per ora, è solo una speculazione - afferma che il prossimo grande villain delle nuove fasi del Marvel Cinematic Universe sarà niente di meno che Norman Osborn! Il personaggio di Osborn è stato interpretato già da Willem Dafoe nel primo film dedicato a Spider-Man del 2002, mentre nella saga The Amazing Spider-Man aveva il volto di Chris Cooper. Ora sembra che i Marvel Studios siano veramente interessati nella figura di Osborn come possibile nuovo "big villain" delle prossime fasi cinematografiche dello studio.

Questa speculazione troverebbe conferma nella lista di potenziali titoli trapelata in rete giorni fa, in cui si citava anche Dark Avengers come una possibile pellicola della Marvel in arrivo. I Marvel Studios hanno da sempre tentato di non percorrere nuovamente le strade già battute in altre pellicole di altri studios prima di loro, dunque non è chiaro se Osborn diventerà il Green Goblin in questo Universo Cinematografico o, come suggerisce un titolo come Dark Avengers, i Marvel Studios punteranno a farlo diventare Iron Patriot, come accade nei fumetti più recenti.

Quel che sappiamo è che, secondo i rumor, Osborn debutterà già in Spider-Man: Far From Home in arrivo a luglio e, seppur non fisicamente, verrà citato esplicitamente, gettando le basi per un suo arrivo nei prossimi anni.