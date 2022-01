Chi sarà il prossimo James Bond? Ecco la risposta esilarante di Daniel Craig

Una delle domande più scottanti del momento è: chi raccoglierà il testimone di Daniel Craig nei panni del prossimo James Bond? Le scommesse sono aperte dopo l’uscita al cinema di No Time to Die che ha sancito l’ultima avventura di Craig nei panni della super-spia di sua Maestà.

L’era di Craig è ormai ufficialmente terminata quindi i fan di Bond, dopo averlo salutato, sono concentrati sul futuro del franchise e si chiedono chi sarà il suo sostituto così come i bookmaker che scommettono sul prossimo James Bond. Chi non sta assolutamente pensando al futuro di Bond, però, è lo stesso Craig dato che in un'intervista con The Playlist ha fornito una risposta molto concisa ed esplicativa alla domanda: “Visto dove sta andando il mondo adesso, hai qualche idea sulla direzione che il franchise prenderà con la prossima interpretazione del personaggio di James Bond?”, Craig ha risposto: “Non è un mio problema.”



Come sappiamo l'attore ha avuto un ruolo importante nel dare forma al suo Bond e nello sviluppo del personaggio, ma sembra evidente che ormai per Craig questo sia un capitolo chiuso. L’attore lascia ora la sfida di reinventare nuovamente Bond a coloro che se ne occuperanno in futuro, compreso il prossimo protagonista. Tuttavia immaginiamo che non potrà sottrarsi alle domande sul nuovo 007 quando sarà annunciato o quando uscirà al cinema il prossimo film.



Recentemente il regista Cary Joji Fukunaga ha rivelato il finale alternativo di No Time To Die, un finale che certamente ha messo un punto all'avventura di Craig che ha sorseggiato il suo l'ultima vodka martini.