Chi sarà il prossimo James Bond? 5 attori giovani perfetti per la parte di 007

Dopo mesi e forse anni passati a fare il tifo per star come Idris Elba, Henry Cavill e Tom Hardy, i recenti rapporti sul futuro della saga di James Bond hanno svelato che, a quanto pare, la produttrice Barbara Broccoli sarebbe alla ricerca di un attore giovane per il nuovo James Bond.

Chi potrebbe ereditare, dunque, la parte dell'agente al servizio segreto di sua maestà interpretata da Daniel Craig negli ultimi quindici anni? Tenendo presente la data di nascita e ovviamente la nazionalità britannica (vero e proprio requisito fondamentale per ottenere la parte) in questo articolo vi proponiamo 5 attori perfetti per il ruolo di un giovane James Bond:

Tom Holland : forse il nome più scontato, e certamente quello che attirerebbe sul franchise l'attenzione del pubblico più vasto possibile. La star di Londra è famosa in tutto il mondo per il ruolo di Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe, ed è stato più volte affiancato alla saga.

Taron Egerton : candidato al Golden Globe per la sua interpretazione di Elton John in Rocketman, l'attore natio di Brikenhead ha già vestito i panni di una famosa spia cinematografia, Gary 'Eggsy' Unwin nel franchise di Kingsman, dunque l'esperienza in questo campo di certo non gli manca, e neppure il fascino.

Regé-Jean Page : fin dal successo globale ottenuto con Bridgerton, la star di Londra è stato al centro delle indiscrezioni riguardanti il futuro di James Bond dopo il mandato Daniel Craig, e i suoi trentaquattro anni gli permettono di rientrare nel profilo che secondo le fonti la MGM starebbe cercando.

Richard Madden : l'attore di Game of Thrones ed Eternals, nato a Elderslie, in passato è stato accostato alla saga di 007 per il dopo No time to die, e il tragico epilogo di Ikaris nel film MCU potrebbe garantirgli molto tempo libero nei prossimi anni.

: l'attore di Game of Thrones ed Eternals, nato a Elderslie, in passato è stato accostato alla saga di 007 per il dopo No time to die, e il tragico epilogo di Ikaris nel film MCU potrebbe garantirgli molto tempo libero nei prossimi anni. Aaron Taylor-Johnson: classe '90, l'attore nato ad High Wycombe ha decisamente physique du role richiesto da una parte come quella di James Bond nonché, nonostante gli appena 32 anni, l'esperienza giusta per 'sopportare' nu ruolo così importante.

Secondo voi chi interpreterà il prossimo ciclo della saga di James Bond? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti!