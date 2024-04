Chi saranno i prossimi Avengers? Tutte le possibili strade percorribili

Probabilmente il prodotto che più di ogni altro attira a sé attenzione quando si parla di MCU. Quella degli Avengers è da sempre una scommessa vincente e, mai come ora, gli studios non possono sbagliare. Scopriamo insieme quali scenari potrebbero coinvolgere il Marvel Cinematic Universe.

Il team originale degli Avengers, unito in occasione della pellicola uscita nel 2012, è ancora oggi uno dei più interessanti mai visti al cinema. Ispirato ai fumetti e “perfettamente bilanciato” ha portato avanti la baracca per dieci anni, fino al culmine di Endgame. Quindi, dopo la sconfitta di Thanos, ci chiediamo chi potrà tornare a vestire i panni del team di supereroi più famoso del mondo.

Oggi più che mai, l’MCU ha bisogno di un gruppo di supereroi che possa riportare in auge il franchise degli Avengers e sperare di ricalcare le orme dell’indimenticabile team originale. Di certo negli ultimi anni non sono mancati nuovi volti, introdotti sia al cinema che nel condito universo seriale emerso da Disney+. Nonostante ciò, molto dipenderà da come la Marvel deciderà di affrontare il prossimo futuro dell’MCU.

La prima opzione – e forse la più probabile - è che si continui a calcare la strada degli ultimi anni, sviluppando le idee intorno ai volti introdotti recentemente. Da un lato Kevin Feige ha espresso il desiderio, da parte degli Studios, di rendere l’universo Marvel più diversificato. Lo stesso presidente che avrebbe inoltre ordinato la morte di un personaggio MCU. Dall’altra, l’introduzione di diversi eroi non ha convinto appieno il pubblico. Tra questi She-Hulk e i protagonisti di Secret Invasion, non tra i preferiti di appassionati e critica. In questo senso la squadra degli Avengers potrebbe includere proprio parte di questi nuovi volti più o meno apprezzati, dall’avvocatessa con la pelle verde a Shang Chi, passando per il nuovo Captain America di Sam Wilson, Black Panther di Shuri e la nuova Captain Marvel.

In alternativa alla squadra formata dai nuovi arrivi, pensiamo che una strada percorribile possa essere quella di scegliere “volti noti”, andando sul sicuro in termini di successo al box office. Un team composto da Doctor Strange, Star-Lord, Wolvrine che presto farà ritorno in Deadpool 3, Black Panther, Captain America, Black Widow e Thor potrebbe rappresentare un successo quasi scontato in termini di apprezzamento. Ma siamo sicuri che la mossa giusta sia quella di dare ai fan ciò che vogliono?

