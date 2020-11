Chi ha prodotto Avatar? I retroscena dell'epocale sci-fi

Mentre attendiamo di dare una primissima occhiata a qualche materiale ufficiale di Avatar 2, al momento previsto per un'uscita il 16 dicembre 2022, abbiamo scelto in queste righe di approfondire brevemente la storia produttiva di una delle epopee fantascientifiche più importanti e remunerative dell'intera storia del cinema.

Molti di voi già sapranno che l'idea di Avatar venne a James Cameron già nel 1996, prima di dedicarsi anima e corpo al suo Titanic. In quell'anno il regista, sceneggiatore e produttore aveva già confezionato 80 pagine di copione, ammettendo di essersi vagamente ispirato al John Carter di Marte di Edgar Rice Burroughs, aggiornandolo però in chiave molto più futuristica.



Terminato Titanic, Cameron ammise di essere interessato a portare avanti solo due progetti: una trasposizione di Alita: Angelo della Battaglia e Project 800, che non era nient'altro che Avatar. I progressi della computer grafica non erano però adatti alle sue ambizioni, dunque aspettò finché non arrivarono le tecnologie richieste per la sua visione, questo però nel 2006, anno in cui cominciò la pre-produzione del film insieme a Jon Landau, produttore e amico di Cameron.



Avatar è infine uscito nel 2009, incassando globalmente la cifra stratosferica di 2 miliardi e 790 milioni di dollari, restando in cima alla classifica dei film con il maggior incasso della storia del cinema fino al 2019, superato infine dai 2 miliardi e 797 milioni di dollari di Avengers: Endgame.