Chi è la nuova Principessa Disney? Scoprite tutti i personaggi di Wish

Chi è la nuova Principessa Disney? Il suo nome è Asha e la incontrerete nel 62esimo Classico Disney Wish, in uscita dal 21 dicembre nelle sale cinematografiche italiane, ma in questo articolo vi anticipiamo qualche dettaglio sui protagonisti del nuovo film dei Walt Disney Animation Studios.

Qui sotto, infatti, potete trovare le schede dei personaggi protagonisti di Wish:

Asha - Una brillante sognatrice che tiene molto alla sua famiglia e alla sua comunità. Si occupa di accogliere i visitatori a Rosas, un’isola fantastica situata al largo della penisola iberica, e il suo è uno dei primi volti che le persone vedono quando arrivano sull’isola, piene di speranze e sogni. Qualche settimana fa, i fan Disney hanno potuto incontrare Asha anche in Once upon a studio, l'acclamato cortometraggio ibrido live-action, animazione 2D e animazione 3D pubblicato per i 100 anni della Disney.

Valentino - Una capretta saccente e sicura di sé e che segue Asha ovunque vada. Questo adorabile piccoletto in pigiama potrebbe insegnare agli umani un paio di cose sulla perseveranza… quando Star gli dà magicamente il potere della parola.

Re Magnifico - La persona più potente del regno di Rosas, dove i desideri diventano realtà. Le persone vengono da tutto il mondo per offrire i propri desideri a Magnifico, un re affascinante e sicuro di sé che promette di esaudire i loro sogni più profondi… un giorno. Soltanto lui può decidere quali desideri si avvereranno e quando.

