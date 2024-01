Chi sono le persone che hanno vinto più Oscar in assoluto? Dopo aver ricordato quali film detengono i record di nomination e di vittorie, il viaggio di Everyeye attraverso la storia dei Premi Oscar continua con i primati individuali.

La persona che ha vinto più Oscar di sempre è Walt Disney: il creatore della famosa azienda detiene numerosi record, ed è l'artista che ottenuto più statuette competitive, ben 22, che salgono a 26 se si tiene conto anche degli Oscar onorari. Walt Disney detiene anche il record del maggior numero di nomination mai ottenuto da una singola persona, con ben 59 candidature collezionate nel corso della carriera: meglio di lui ha fatto solo uno studio cinematografico, la Metro Goldwyn Mayer, con 62 candidature, ma appunto si tratta di un'azienda e non di un individuo; l'unico artista paragonabile a Walt Disney è John Williams, il celebre compositore, che invece ha collezionato 52 nomination.

Walt Disney detiene anche il record per il maggior numero di nomination e vittorie ottenute nella stessa Notte degli Oscar, dato che nel 1954 venne candidato a ben 6 premi Oscar diversi vincendone 4, mentre ad oggi la persona ancora in vita con il maggior numero di Oscar è Dennis Muren, supervisore degli effetti visivi, detentore di ben 9 statuette, sei per premi competitivi e tre per premi speciali, mentre il compositore Alan Menken ha 8 Oscar, tutti competitivi.

Infine, un altro record molto particolare è quello che appartiene a Kenneth Branagh e Alfonso Cuaron: sono i due artisti candidati nel maggior numero di categorie diverse, dato che il regista britannico ha ricevuto un totale di 8 candidature in 7 categorie diverse, ovvero miglior regista, miglior attore protagonista, miglior attore non protagonista, migliore sceneggiatura originale, migliore sceneggiatura non originale, miglior film e miglior cortometraggio, mentre l'autore messicano ha ricevuto 11 candidature in 7 categorie diverse, ovvero migliore sceneggiatura originale, migliore sceneggiatura non originale, miglior montaggio, miglior film, miglior regista, miglior fotografia e miglior cortometraggio (da notare che Alfonso Cuaron è stato candidato e ha vinto anche nella categoria miglior film straniero, che però non è personale e riguarda il paese di origine del film).

