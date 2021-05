Chi è il padre di Keanu Reeves? Vita privata della star di Matrix e John Wick

I prossimi due anni saranno molto pieni di Keanu Reeves. Rivedremo infatti l'amatissimo interprete hollywoodiano in tre attesissimi film di punta delle prossime stagioni: il John Wick - Capitolo 4 di Chad Stahelski, Matrix 4 di Lana Wachowski e infine l'adattamento targato Netflix del suo primo fumetto, BRZRKR.

Uno degli aspetti hanno contribuito di più a rendere famoso Reeves è stata la sua affabilità, una gentilezza onesta, pura e diretta che viene da esperienze di vita difficili e da momenti davvero strazianti vissuti dall'attore, ora icona del cinema d'azione grazie a molte interpretazioni e un amore per le arti marziali davvero incommensurabile.



Per chi non lo sapesse, comunque, Reeves è di origini canadesi ed è anzi nato in Libano, a Beirut, nel 1964. La domanda è: coma mai Keanu Reeves è nato in Libano, a migliaia di chilometri di distanza dal Canada? La risposta la troviamo nella figura del padre della star, Samuel Nowlin Reeves Jr, geologo statunitense di origini inglesi, native hawaiiane, cinesi, portoghesi, francesi e persino italiane. Il padre incontrò la madre di Reeves, Patricia Taylor, nella capitale libanese, dove quest'ultima era ballerina. Si innamorarono subito e decisero di sposarsi poco dopo, quando capirono di essere in attesa di Keanu, che Patricia volle partorire in Libano.



In Canada ci arrivarono solo Keanu e la madre nel 1966, quando Patricia si separò da Samuel Reeves.