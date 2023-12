Chi sarà Oona Chaplin in Avatar 3? Alla scoperta del ruolo della nipote di Charlie Chaplin

Chi sarà Oona Chaplin in Avatar 3? Dopo le rivelazioni sul futuro di Kate Winslet nella saga di Avatar, cerchiamo di capire nel dettaglio quale ruolo interpreterà nella saga di James Cameron la famosa nipote di Charlie Chaplin.

Come confermato negli scorsi anni, l'ex star di Game of Thrones è stata scelta per prendere parte alle lunghe riprese di Avatar 3, che sono andate avanti durante tutta la lavorazione di Avatar: La via dell'acqua e che oggi sono finalmente terminate, in vista di un altrettanto lungo processo di post-produzione. In passato, il produttore della saga Jon Landau, storico collaboratore di James Cameron, aveva annunciato che Oona Chaplin in Avatar 3 interpreterà Varang, la leader di una nuova tribù di Na'vi.

Come con il clan dei Metkayina introdotti in Avatar: La via dell'acqua e guidati dalla Ronal di Kate Winslet, dunque, anche Avatar 3 presenterà al pubblico un'altra donna a capo di una nuova tribù Na'vi, ma con una differenza fondamentale: il clan guidato da Varang sarà il primo gruppo di Na'vi malvagi, ed è descritta come una 'tribù del fuoco' al momento nota solo come 'Ash People', ovvero il Popolo della Cenere (il nome Na'vi del clan non è stato svelato). “Così come ci sono esseri umani buoni ed esseri umani cattivi, anche su Pandora esistono Na'vi buoni e Na'vi cattivi" aveva specificato Jon Landau parlando di Varang. A questo proposito, inoltre, va notato che Avatar 3 introdurrà anche Karina Mogue, una dottoressa umana appartenente 'ai buoni' di cui parlava Jon Landau: il personaggio sarà interpretato dalla premio Oscar Michelle Yeoh e dopo il debutto in Avatar 3 tornerà anche in Avatar 4 e Avatar 5.

