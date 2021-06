Chi sarà il nuovo Jack Sparrow? Il futuro di Pirati dei Caraibi senza Johnny Depp

La saga di Pirati dei Caraibi si sta preparando ad un cambiamento epocale: a partire dal film che segnerà il reboot del celebre franchise, infatti, toccherà dire addio a quello che è da 20 anni a questa parte il vero e proprio simbolo della serie, vale a dire il Jack Sparrow di Johnny Depp.

È cosa nota, infatti, che l'attore sia stato allontanato da Disney un po' per la volontà di rinnovare il franchise senza fare prigioneri, un po' per quella di tagliare i ponti con la star di Edward Mani di Forbice in seguito alle note vicende legali che lo vedono coinvolto in contrapposizione all'ex-moglie Amber Heard.

Ma chi andrà a prendere il suo posto? Il ruolo di Jack Sparrow, come accennavamo, è destinato a restare vacante: stando a quanto lasciato trapelare dalla produzione il personaggio sarà completamente accantonato, senza quindi procedere a re-casting di sorta.

Qualcuno, però, dovrà pur farsi carico del ruolo di jolly su cui puntare per far decollare la saga: questo compito dovrebbe spettare a Margot Robbie, il cui misterioso personaggio potrebbe quindi andare a ereditare onori e oneri spettati fino a pochi anni fa al suo celebre collega. La differenza si farà sentire? Chi lo sa! Nell'attesa di saperne di più, intanto, scopriamo perché non abbiamo visto Robert De Niro in Pirati dei Caraibi.