Chi è il nuovo compagno di Ana de Armas? La diva ha rimpiazzato Ben Affleck!

Mentre Ben Affleck è tornato la ex fiamma Jennifer Lopez, anche Ana de Armas ha iniziato a guardare al futuro: stando a quanto riportato, infatti, la star di Cena con delitto e Blade Runner 2049 ha già trovato un altro compagno.

Secondo le principali riviste di gossip, infatti, archiviata la storia con Ben Affleck Ana de Armas ha iniziato a frequentare il vicepresidente di Tinder Paul Boukadakis: la de Armas, che ha trascorso il lockdown del 2020 con Affleck dopo averlo conosciuto sul set del thriller erotico Deep Water, ancora inedito e in uscita entro la fine del 2021, secondo le fonti di Page Six avrebbe passato diverso tempo con Boukadakis, dirigente della celebre app di appuntamenti.

Gli addetti ai lavori raccontano a Page Six che l'attrice cubano-spagnola, 33 anni, si starebbe frequentando con l'uomo d'affari già da alcuni mesi. Una fonte ha rivelato: "Paul e Ana sono stati presentati da amici comuni. Lui vive ad Austin, ma divide il suo tempo tra il Texas e Santa Monica. Ha trascorso molto tempo con Ana prima che lei lasciasse gli Stati Uniti per girare il suo nuovo film" Il film in questione è The Gray Man, il nuovo blockbuster di Netflix diretto dai fratelli Russo con protagonisti Ryan Gosling e Chris Evans. Ma, tornando alla love story, pare che questa stia procedendo talmente bene che Boukadakis ha già presentato de Armas ad alcuni membri della sua famiglia.

Ana de Armas, lo ricordiamo, è attesa quest'anno anche con Blonde, il nuovo film di Andrew Dominik, nel quale interpreterà Marilyn Monroe.