Chi saranno i nuovi Avengers? Una fan art anticipa il futuro del Marvel Cinematic Universe

Nel futuro del Marvel Cinematic Universe ci saranno prima o poi dei nuovi Avengers, una nuova squadra di supereroi che prenderanno il posto di Captain America (Chris Evans), Iron Man (Robert downey Jr) e degli altri. Qualcuno comincia già a immaginare come sarà composto il gruppo, scatenando la fantasia con una fan art.

Su Twitter possiamo vedere per esempio il lavoro di Stephen Byrne, che ha disegnato un gruppo di nuovi Avengers di cui fanno parte, tra gli altri, Captain Marvel, Shuri, Thor, Spider-Man e Doctor Strange.

L'immagine, visibile anche nel tweet in calce all'articolo, ha raccolto in una manciata di ore più di 16.000 like. Kevin Feige, boss dei Marvel Studios, ha parlato qualche mese fa di un nuovo team di supereroi, che sarebbe stato diverso da quello del passato anche in funzione degli eventi di Avengers: Endgame. "Sarà un'incarnazione molto diversa della squadra, con alcune persone che avete già incontrato e altre che non avete ancora visto" ha anticipato.

Nel futuro prossimo del MCU, intanto, c'è la serie WandaVision, in arrivo a gennaio 2021 in streaming su Disney+. Secondo Paul Battany sarà un bellissimo puzzle grazie alle sue diverse timeline. Il prossimo lungometraggio è invece Black Widow, dove vedremo anche il villain Taskmaster, la cui uscita è al momento prevista per il 7 maggio 2021.