Chi è la nuova fidanzata di Brad Pitt? Scoprite la vita privata della star

Dopo una difficile separazione con Angelina Jolie, sembrava che Brad Pitt avesse finalmente ritrovato l'amore nello stesso anno della vittoria del suo primo Premio Oscar come Miglior Attore non Protagonista per C'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino.

Stiamo parlando della splendida Nicole Poturalski, 27enne di origini tedesche con cui l'attore americano è stato visto accompagnarsi in un soggiorno in Francia. A riportare per primo la notizia era arrivato Page Six lo scorso 27 agosto, quando rivelava l'arrivo di Brad Pitt a Parigi con la supermodella, che lo attendeva all'aeroporto per unirsi poi a lui e prendere un jet privato verso il Sud della Francia, per una magica vacanza.



Una fonte anonima ha confermato inoltre al sito "che i due si stanno frequentando da un po' e che ora si stanno godendo una vacanza insieme". Nonostante le mascherine in volto e i cappelli - indossati da entrambi -, molti viaggiatori di quel volo sono riusciti a riconoscere Pitt, incuriositi anche dall'identità della sua nuova fiamma. La loro prima vera vacanza da coppia si è poi svolta al Castello di Miraval, lo stesso comprato nel 2011 dall'attore e dove nel 2014 Pitt aveva sposato l'ex-moglie Angelina Jolie.



Fattore aggiunto che incuriosito non poco i fan dell'attore è la somiglianza della Poturalski con Angelina Jolie, ed effettivamente alcuni tratti somatici si somigliano molto. Purtroppo è stato sempre Page Six a confermare negli ultimi giorni la recente rottura tra i due, dovuta all'amore di lei per il marito, nonostante un matrimonio definito "aperto" che sembra non aver mai perso la speranza per il ritorno dell'amata. E Pitt ora si ritrova da solo.



Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere come sempre nei commenti.