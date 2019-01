Chi morirà in X-Men: Dark Phoenix? Ecco un presunto spoiler dal film!

In attesa di un loro possibile reboot in casa Marvel Studios (post-acquisizione della Twentieth Century Fox da parte della Walt Disney Pictures), questo giugno rivedremo i mutanti dei fumetti della Casa delle Idee in X-Men: Dark Phoenix.

ATTENZIONE! SPOILER!

Ora, We Got This Covered riporta uno spoiler dalla pellicola che ci svelerebbe chi morirà all'interno della pellicola scritta e diretta da Simon Kinberg.

Facciamo notare che è uno spoiler abbastanza 'chiaro' da tempo. I rumor su questa morte non è la prima volta che trapelano in rete e anche i primi commenti (abbastanza negativi) ad X-Men: Dark Phoenix sembravano confermare tale voce di corridoio.

Per chi non lo sapesse, per chi volesse una conferma in più, il sito afferma che sarà, ovviamente, la Mystica di Jennifer Lawrence a morire nel primo atto del film. Quando i poteri di Jean Grey iniziano a manifestarsi, la giovane decide di imparare a gestirli da sola ma i suoi amici X-Men non vogliono permetterglielo, e le chiedono di tornare alla X-Mansion per aiutarla. Sfortunatamente, i suoi amici vanno un po' oltre e fanno arrabbiare Jean, la quale finisce per usare la sua forza un po' troppo e, accidentalmente, uccidere Mystica.

Se sarà effettivamente così, lo sapremo soltanto a giugno. Vi terremo aggiornati per ulteriori dettagli.